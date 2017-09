PR/Andorra

O Presidente da República anunciou hoje, no plano das relações económicas bilaterais com Andorra, que haverá "brevemente uma missão empresarial", e manifestou-se confiante de que se chegará "a bom porto" no domínio fiscal, contra a dupla tributação.

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conferência de imprensa conjunta com o chefe do Governo de Andorra, Antoni Martí Petit, na sede do executivo andorrano, em Andorra-a-Velha, no primeiro dia da sua visita oficial a este principado.

"Teremos brevemente uma missão empresarial, uma de muitas. E as missões e os encontros empresariais entre as duas partes serão uma constante no próximo futuro", afirmou o Presidente da República.