Coreia do Norte

A União Europeia (UE) vai preparar "sanções autónomas" dirigidas à Coreia do Norte e adicionais às medidas que sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, anunciou hoje a chefe da diplomacia da União, Federica Mogherini.

"O trabalho para preparar mais sanções da UE vai começar", indicou Mogherini aos 'media' no final de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União, e numa referência às medidas contra Pyongyang pelo seu programa balístico e nuclear.

Mogherini acrescentou que os ministros "discutiram as propostas que lhes transmiti sobre a nossa posição face à Coreia do Norte" e "concordámos no apoio ao Conselho de Segurança da ONU para que adote mais medidas em termos de restrições económicas contra a Coreia do Norte".