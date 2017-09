Actualidade

O treinador do Benfica elogiou hoje o Portimonense, na antevisão da partida da quinta jornada da I Liga de futebol, e garantiu que a equipa está ciente das dificuldades que vai encontrar, anunciando ainda Gabriel Barbosa nos convocados.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o técnico dos 'encarnados' sublinhou também que os jogadores não se vão dispersar com a perspetiva da estreia nesta edição da Liga dos Campeões, agendada para terça-feira, frente ao CSKA Moscovo.

"É um enorme prazer receber o Portimonense. Vai ser um jogo que eu espero que ganhemos, mas será difícil e complicado. O Portimonense tem uma equipa organizada, com jovens e jogadores de qualidade. Estamos perfeitamente cientes daquilo que é o real valor do Portimonense e temos que pôr as nossas armas em campo", afirmou.