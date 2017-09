Angola/Eleições

O primeiro-ministro enviou hoje uma carta de felicitações ao general João Lourenço pela sua eleição para Presidente de Angola, após a confirmação dos resultados eleitorais, manifestando o empenho de Portugal no reforço das "relações fraternas" bilaterais.

Na carta enviada ao sucessor de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA e na chefia do Estado angolano, António Costa afirma estar "seguro" no que respeita à perspetiva de desenvolvimento das relações de amizade entre Portugal e Angola.

"Estou seguro que as relações fraternas entre os nossos países e os nossos povos, que estão profundamente ligados pela História, por uma língua comum e por vastos interesses partilhados, continuarão a estreitar-se", refere o primeiro-ministro português.