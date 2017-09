Actualidade

O Senado norte-americano adotou hoje um pacote de ajuda de emergência às vítimas do furacão Harvey, bem como o aumento do limite da dívida e o financiamento do Estado federal até dezembro, as três medidas num mesmo diploma.

Os senadores aprovaram, com 80 votos a favor e 17 contra, este plano negociado na véspera entre o Presidente, Donald Trump, e os responsáveis da oposição democrata no Congresso, apesar das reticências dos líderes da maioria republicana.

O texto deverá agora regressar rapidamente à Câmara dos Representantes, a câmara baixa do parlamento dos Estados Unidos, para a sua adoção definitiva.