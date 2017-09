Actualidade

O Sporting revelou hoje que a transferência do futebolista Adrien Silva para o Leicester pode rente um máximo de 29,5 milhões de euros ao clube de Alvalade, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os 'leões' cederam os "direitos desportivos e económicos" do internacional português ao emblema inglês por 20 milhões de euros, valor aos quais se juntam cerca de "4,5 milhões de euros correspondentes à renúncia de direitos de crédito, decorrentes da intermediação na celebração do contrato de trabalho celebrado em 08 de fevereiro de 2016".

No contrato, consta ainda um "montante variável de até cinco milhões de euros, em função de objetivos relacionados com a performance individual do jogador e da própria equipa", lê-se ainda no comunicado do Sporting.