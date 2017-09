Actualidade

O avançado brasileiro Gabriel Barbosa, contratado no último dia do mercado de transferências, foi convocado pela primeira vez no Benfica, para a receção de sexta-feira ao Portimonense, da quinta jornada da I Liga de futebol.

A chamada do jogador emprestado pelos italianos do Inter de Milão é uma das novidades na lista do treinador Rui Vitória, que conta ainda com os regressos de Grimaldo e Salvio, após lesões, e Rúben Dias e a manutenção de Pizzi, que havia sido excluído da convocatória da seleção lusa devido a problemas físicos.

Paralelamente, entre os 20 convocados registam-se também algumas ausências de peso, como o central brasileiro Jardel, que se lesionou no último jogo, e o médio sérvio Fejsa, já ausentes das duas últimas rondas.