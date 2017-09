Autárquicas

O secretário-geral do PS desafiou os outros partidos a esclarecerem se aceitam um pacto nacional de descentralização, frisando que o Governo tem um conjunto de diplomas para reforço das competências das autarquias a aguardar consenso no parlamento.

António Costa falava no início de um jantar-comício na Póvoa de Santa Iria de apoio à reeleição do socialista Alberto Mesquita para a presidência da Câmara de Vila Franca de Xira, num discurso sem qualquer referência direta ao principal adversário dos socialistas neste município, a CDU, e também marcado por um forte apelo ao combate à abstenção.

Na sua intervenção, António Costa referiu que foi mais de duas décadas autarca, oito dos quais como presidente da Câmara de Lisboa, e que aprendeu que o Poder Local é "o motor do crescimento económico e da criação de emprego", razão pela qual considerou fundamental a aprovação do pacote de descentralização da responsabilidade do Governo.