Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou hoje um resultado anual positivo de 30,5 milhões de euros da SAD do clube no exercício de 2016/2017, desempenho que atribuiu ao "trabalho magnífico" no atual e anterior mandato.

"O Sporting era um clube falido. Se hoje podemos dizer que o Sporting é nosso, isso deve-se ao trabalho magnífico que os órgãos sociais da SAD e do clube fizeram. Senão, das duas uma, o Sporting ou era um clube falido, ou tinha um dono", disse, na conferência de imprensa de apresentação das contas 'leoninas'.

Na ocasião, Bruno de Carvalho adiantou que o volume de negócios no período foi de 173 milhões de euros, incluindo a alienação de direitos económicos e desportivos de jogadores, bem como capitais próprios positivos de cerca de seis milhões de euros.