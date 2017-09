Actualidade

O influente diretor da Vanity Fair, Graydon Carter, está em vias de passar a direção da revista norte-americana após 25 anos no cargo, depois de ter batido recordes de assinaturas após os ataques de Donald Trump.

"Quero sair quando a revista está no topo", afirmou Carter, de 68 anos, ao New York Times. "Quero sair enquanto ela está bem, tanto no domínio digital, quanto no papel", acrescentou.

Em dezembro de 2016, a revista, que combina cobertura de celebridades, jornalismo de investigação e perfis de personalidades, bateu o recorde de número de assinaturas em 24 horas, depois de ser alvo de um ataque de Donald Trump, através da rede social Twitter.