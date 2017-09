Actualidade

Um tribunal de recurso norte-americano rejeitou hoje a leitura restritiva da administração Trump sobre quem pode viajar para os Estados Unidos no quadro da lei que limita a entrada no país a nacionais de vários países muçulmanos.

O painel de três juízes do 9º Tribunal de Recurso dos Estados Unidos determinou hoje que avós, primos e familiares com grau semelhante de parentesco com residentes nos Estados Unidos não podem ser impedidos de viajar para o país.

O tribunal determinou ainda que os refugiados aceites por agências de recolocação de refugiados não devem ser banidos.