Furacão Irma

Mais de 19 mil pessoas foram retiradas das suas casas na República Dominicana devido aos efeitos do furacão Irma, de categoria 5, a máxima, que passou pelo norte da costa atlântica do país, indicaram as autoridades.

Do total de deslocados, 11.190 foram para casa de familiares, enquanto 7.926 ficaram em abrigos estatais, informou na quinta-feira o Centro de Operações de Emergências (COE).

A passagem do ciclone destruiu 103 casas e causou danos em 2.238, enquanto 17 comunidades ficaram incontactáveis, acrescentou.