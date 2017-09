Furacão Irma

As autoridades da Florida, nos Estados Unidos, estão a reforçar a prevenção do aumento do nível do lago Okeechobee para evitar que a acumulação de chuva, desencadeada pelo furacão Irma, faça transbordar o dique Herbert Hoover.

O governador da Florida (sudeste), Rick Scott, disse, em conferência de imprensa, que as autoridades não estão "muito preocupadas" com um possível transbordo do dique, que fica quase ao lado do lago, mas vão tentar manter os níveis de água "o mais baixo possível".

Scott acrescentou que a principal preocupação é que o Irma traga muita chuva ao dique, que se encontra com perto de quatro metros de altura.