Actualidade

O bilionário chinês Guo Wengui, que fugiu para os Estados Unidos e tem acusado de corrupção altos quadros de Pequim, pediu asilo político ao Governo norte-americano, afirmou hoje o seu advogado.

O pedido de Guo constitui um dilema para a diplomacia norte-americana, que deve optar entre expulsar um dissidente com ligações à elite do regime chinês ou acrescentar mal estar às relações com Pequim.

Thomas Ragland, advogado de Guo, afirmou na quinta-feira que o bilionário vai permanecer "legalmente protegido" nos Estados Unidos, enquanto o pedido está a ser analisado, processo que normalmente demora mais de dois anos.