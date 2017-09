OE2018

As três estruturas sindicais da administração pública reúnem-se esta tarde, pela primeira vez, com a nova secretária de Estado do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, para dar início à discussão sobre o Orçamento do Estado de 2018.

O encontro acontece depois de a Federação Sindical da Administração Pública (FESAP) ter enviado, no final de agosto, uma carta ao ministro das Finanças, Mário Centeno, a pedir uma reunião urgente sobre o OE2018 e o descongelamento de carreiras, medida prevista no programa do Governo para aplicar a partir de 2018.

Na primeira reunião com a nova governante, que tomou posse a 14 de julho, os dirigentes sindicais vão pedir compromissos concretos sobre as medidas para a administração pública para o próximo ano.