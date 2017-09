Actualidade

Cinco ex-presidentes norte-americanos anunciaram a criação do "One America Appeal" para angariar dinheiro para a recuperação do Texas e Louisiana, atingidos pelo furacão Harvey, e da Florida, que se prepara para o Irma.

A iniciativa foi anunciada na quinta-feira pelos antigos presidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush e Jimmy Carter.

O atual Presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu na rede social Twitter: "Vamos enfrentar QUALQUER desafio, independentemente da força dos ventos ou da altura da água. Tenho orgulho de apoiar os Presidentes no #OneAmericaAppeal".