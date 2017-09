Furacão Irma

Pelo menos duas pessoas morreram durante a passagem do furacão Irma por Porto Rico, informou a agência de gestão de emergências do território na quinta-feira à noite.

O Irma matou mais de uma dezena de pessoas ao passar pelas Caraíbas, onde deixou destruição generalizada e obrigou cerca de 700 mil pessoas deixarem as suas casas em Cuba e mais de 19 mil na República Dominicana.

O furacão deve deslocar-se para a costa dos Estados Unidos no fim de semana, atingindo a Florida, Georgia e Carolina do Sul, segundo as previsões do centro norte-americano de furacões, que prevê ainda marés oito metros superiores ao normal e "um perigo de inundações mortais" nas próximas 36 horas.