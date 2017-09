Actualidade

Um sismo de magnitude 8 atingiu hoje a Cidade do México, com o epicentro a 137 quilómetros a sul de Tonalá, no estado de Chiapas, informou o serviço sismológico mexicano.

Até ao momento, não há registo de danos ou vítimas, mas o abalo provocou cortes de energia na capital, onde soou um alarme sísmico e imediatamente se começaram a ouvir sirenes de ambulâncias.

