Actualidade

Todas as regiões de Portugal continental, Madeira e Açores apresentam hoje um risco 'muito elevado' e 'elevado' de exposição à radiação Ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, todas as regiões estão com risco 'muito elevado' com exceção dos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Ponta Delgada (S. Miguel, Açores), Angra do Heroísmo (ilha Terceira) e Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) que estão com níveis 'elevados'.

Para as regiões com risco 'muito elevado' e 'elevado', o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.