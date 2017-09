Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou 12 arguidos técnicos e inspetores de redes de gás suspeitos de alegada prática de um crime de corrupção passiva no setor privado, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Numa nota disponível na página da Internet, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adianta que os factos ocorreram entre março de 2011 e novembro de 2013.

Os arguidos, no âmbito das respetivas funções de inspeção ou instalação de gás natural, indicavam e aconselhavam os utentes do serviço que prestavam as empresas para a realização das obras e reparações em instalações de gás em vez de lhes entregarem a lista aprovada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) contendo todas as empresas certificadas para o efeito".