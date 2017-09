Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 54,79 dólares, mais 0,67% do que no encerramento de sessão anterior.

Na quinta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros de Londres em alta de 0,38%, para os 54,42 dólares.

