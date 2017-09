Actualidade

O Serviço Sismológico Nacional do México elevou para 8,4 a magnitude do sismo que se registou hoje no México, com epicentro no estado de Chiapas e sentido violentamente na capital e nos países vizinhos.

Com epicentro a 137 quilómetros de Tonalá, no estado de Chiapas, o terramoto provocou cortes de energia na Cidade do México, onde soou um alarme sísmico e imediatamente se começaram a ouvir sirenes de ambulâncias.

Até ao momento, não há informação de vítimas mortais.