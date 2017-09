Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram no estado mexicano de Chiapas, na sequência do sismo de 8,4 de magnitude na escala de Richter que atingiu o país, disse hoje o governador de Chiapas.

Manuel Velasco disse à Milenio TV que as mortes ocorreram em San Cristobal de las Casas, no estado de Chiapas, no sul do México, dando também conta de danos em hospitais e escolas.

O abalo foi o maior registado com sismógrafos na história do país e sentiu-se em praticamente metade do México, bem como nos países vizinhos.