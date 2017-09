Furacão Irma

O olho do furacão Irma chegou hoje à ilha Inagua, no sul das Bahamas, com ventos máximos até 260 quilómetros por hora, mantendo-se na categoria 5 de intensidade, mas perdendo alguma força nas últimas horas, informou o Centro norte-americano.

De acordo com a última nota do Centro norte-americano de Furacões (NHC), o olho do Irma passava às 02:00 hora local (07:00 em Lisboa) a 30 quilómetros a norte da ilha Grande Inagua - que tem um milhar de habitantes - a uma velocidade de 26 quilómetros por hora em direção norte-noroeste.

O furacão mantém-se na categoria 5, a máxima da escala Saffir-Simpson, com ventos de 260 quilómetros por hora, tal como nos últimos dias.