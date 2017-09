Actualidade

O Governo de El Salvador alertou hoje para a ameaça de tsunami e ativou comunicações para uma evacuação imediata, se necessário, após o sismo de magnitude 8,4 que atingiu o sul do México.

O sismo teve origem a 35 quilómetros de profundidade, com epicentro a 137 quilómetros de Tonalá, no estado mexicano de Chiapas, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.