Actualidade

As exportações da China abrandaram em agosto, num sinal de menor procura internacional, enquanto as importações registaram um inesperado aumento, apesar das previsões de um abrandamento da segunda maior economia mundial.

As exportações chinesas subiram em agosto 5,5%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 199,2 mil milhões de dólares (165,2 mil milhões de euros), um ritmo menor do que o registado em julho, de 7,2%, indicaram dados oficiais.

As importações aumentaram 13,3%, para 157,2 mil milhões de dólares (130,3 mil milhões de euros), um ritmo de crescimento superior à média registada nos onze meses anteriores, de 11%.