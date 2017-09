Actualidade

O Qatar vai doar 30 milhões de dólares para ajudar as vítimas do furacão Harvey no estado norte-americano do Texas, anunciou o embaixador em Washington na quinta-feira.

Este montante de 30 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de euros) será a maior contribuição de um governo estrangeiro para ajudar os trabalhos de recuperação das áreas devastadas pelo Harvey.

No mesmo dia, os Emirados Árabes Unidos, um dos rivais do Qatar na disputa pelo Golfo Pérsico, anunciaram uma doação de 10 milhões.