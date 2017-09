Actualidade

As importações aumentaram em julho 12,8% e as exportações 4,6%, em termos homólogos, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), agravando-se o défice da balança comercial para 1.057 milhões de euros.

De acordo com o gabinete, no caso das importações, os aumentos ocorreram em "todas as categorias económicas", com enfoque no crescimento dos combustíveis e lubrificantes, que rondou os 46% do total.

Quanto às exportações evidenciam-se os aumentos, em relação ao mesmo mês de 2016, nos fornecimentos industriais (mais 8,1%) e nas máquinas e outros bens de capital (mais 18,6%).