México/Sismo

Três réplicas com magnitudes entre 5,2 e 5,4 do sismo que abalou o México foram registadas em toda a rede sísmica portuguesa, adiantou à Lusa Fernando Carrilho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo foi registado na quinta-feira à noite (hora local) na costa sul do México causou pelo menos 15 mortos, derrubou casas no estado de Chiapas e fez edifícios abanar violentamente na Cidade do México.

"Até ao momento registámos três réplicas em território nacional, nas estações sísmicas do continente, Madeira e Açores (na ilha das Flores), mas certamente as redes sísmicas locais registaram muitos mais eventos, mas com magnitudes mais baixas, que depois já não são nem registadas nem observadas na rede nacional pois a distância é muito grande", disse à agência Lusa Fernando Carrilho.