México/Sismo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou hoje que, em princípio, não haverá portugueses na região afetada pelo sismo registado na costa sul do México na quinta-feira à noite.

"Em princípio, nós não teremos portugueses naquela região. Contudo, a nossa embaixada, que connosco falou às quatro horas da manhã, transmitiu que continuava a acompanhar todas as informações e em contacto com as autoridades locais", declarou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado das Comunidades prestou declarações aos jornalistas sobre este assunto no Santuário de Meritxell, em Andorra, onde se encontra a acompanhar a visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a este principado.