Hóquei/Mundial

Portugal qualificou-se hoje para a final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins pela primeira vez desde 2003, ao derrotar a Argentina, campeã em título, por 5-0, e vai defrontar a Espanha na final, em Nanjing, China.

Finalista pela última vez no ano do seu último título mundial, alcançado em Oliveira de Azeméis, Portugal triunfou na meia-final com dois golos de Reinaldo Ventura (31 e 48 minutos), o primeiro de grande penalidade, e três de Hélder Nunes (39, 46 e 50), o segundo de livre direto. Ao intervalo, registava-se um empate 0-0.

Portugal, que iniciou o Mundial com duas derrotas, com Argentina e Itália, disputa no sábado a sua 25.ª final e vai tentar alcançar o seu 16.º título naquela que será a 15.ª final ibérica. A Espanha, campeã por 16 vezes - um recorde -, derrotou a Itália, por 4-0, na outra meia-final.