O Governo Regional da Madeira impugnou o embargo da obra na Ponte Nova, no centro do Funchal, imposto pela Câmara Municipal, por o considerar ilegal e afirmou que a postura da autarquia neste processo é "um absurdo".

"A secretaria regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE) confirma que teve de colocar uma ação de impugnação ao embargo ilegal da Ponte Nova, no último dia do prazo legal, após quatro meses de tentativas, apenas da nossa parte, de chegar a um entendimento com a Câmara Municipal do Funchal, a maior parte delas sem resposta", disse fonte deste departamento do executivo madeirense contactada pela agência Lusa.

A notícia foi avançada hoje pelo Diário de Notícias da Madeira, adiantando a mesma fonte que a decisão da ação judicial surge porque "o embargo está assente em reconhecidas ilegalidades".