Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou hoje que realiza um leilão de Obrigações do Tesouro na próxima semana, procurando arrecadar até 1.000 milhões de euros a 10 anos.

"O IGCP vai realizar no próximo dia 13 de setembro pelas 10:30 horas um leilão da Obrigações do Tesouro com maturidade em 14 de abril de 2027, com um montante indicativo entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros", informou hoje a agência liderada por Cristina Casalinho.

No último leilão de Obrigações do Tesouro com maturidade a 10 anos, em julho, o IGCP colocou 685 milhões de euros a uma taxa de 3,085%, superior à taxa de 2,851% do leilão com o mesmo prazo realizado anteriormente (em junho).