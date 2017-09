Actualidade

O diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, saudou hoje a reposição de verbas por parte do Estado, na sequência vários anos de cortes, e salientou esperar mais boas notícias no Orçamento do Estado para 2018.

Em conferência de imprensa para a apresentação da programação da temporada até dezembro, António Jorge Pacheco reconheceu que a verba reposta pelo Governo este ano não tinha tido impacto no desenho da programação de 2017, uma vez que as temporadas ficam fechadas no mês de novembro que as antecede.

Depois de cortes de 30%, que significaram uma redução de três milhões de euros no financiamento do Estado, o Governo anunciou este ano a reposição de 600 mil euros, num total de 7,6 milhões de euros.