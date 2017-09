México/Sismo

O número de vítimas mortais provocadas pelo sismo de magnitude 8,2 que abalou o México na quinta-feira subiu para 32, das quais 23 no estado de Oaxaca, sete em Chiapas e duas em Tabasco, segundo agências internacionais.

O balanço anterior era de 15 mortos.

O tremor de terra, o mais forte do último século no país, foi sentido com especial intensidade na costa sul do México. Na capital, Cidade do México, muitos edifícios abanaram violentamente.