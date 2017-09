Furacão Irma

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje à população das zonas em alerta para a passagem do Irma que "se mantenha em segurança" e "se possível, saia do caminho" do furacão de "proporção épica".

"O furacão Irma é de proporção épica, talvez o maior que já vimos. Mantenham-se em segurança e saiam do seu caminho, se possível", escreveu Trump num tweet.

Num outro tweet, o presidente dos Estados Unidos elogiou "a incrível Guarda Costeira" que "salvou mais de 15.000 vidas" na passagem do furacão Harvey, no final de agosto. "Adoramos a Guarda Costeira!".