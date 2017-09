Actualidade

O furacão José, que se encontra no Atlântico a 700 quilómetros a norte das Antilhas pequenas, evoluiu para categoria 4 com ventos de 240 km/h, indicou hoje o Centro norte-americano de Furacões (NHC).

Segundo o NHC, o José é "extremamente perigoso".

O furacão desloca-se no sentido oeste-noroeste a 30 km/h, em direção às Caraíbas, onde chegará no sábado, de acordo com a EFE.