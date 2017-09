Autárquicas

O Tribunal Constitucional anulou uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que considerou que o presidente da Câmara de Sintra violou o dever de neutralidade e imparcialidade quando apresentou a recandidatura num parque onde decorria uma iniciativa municipal.

"Não se vê qual o fundamento, fáctico ou jurídico, para o juízo da CNE segundo a qual 'não se afigura legítimo, nem curial, que uma candidatura seja anunciada e apresentada no mesmo espaço e no decurso de um evento que foi organizado e promovido pela mesma autarquia da qual o recandidato é presidente'", lê-se no acórdão do Tribunal Constitucional (TC), a que a Lusa teve acesso.

Em causa está uma participação à CNE da coligação Juntos Pelos Sintrenses (PSD/CDS-PP/MPT/PPM), liderada pelo atual vereador independente Marco Almeida, contra o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), por ter anunciado a sua recandidatura, a 28 de junho, no Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, onde também decorria a Feira do Livro e das Tasquinhas.