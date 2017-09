Actualidade

A ilustradora Mara Isabel Santos Silva foi hoje distinguida com o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, na Feira do Livro do Porto, com a ilustração para a história "Há monstros no túnel", de Diogo Pécurto.

As ilustrações de Mara Isabel Santos Silva, cujo pseudónimo escolhido foi "Miss Papelinhos", devido às técnicas utilizadas, foram distinguidas por unanimidade por um júri presidido por Zita Seabra, acompanhada por Inês Moura Paes, Pedro Sousa Pereira, Sara Miranda e Susana Oliveira.

O prémio de Literatura Infantil Pingo Doce tem um valor total de 50 mil euros, repartidos de forma igual pela vencedora da categoria de ilustração e pelo vencedor de melhor texto, estando a edição do trabalho prevista para novembro.