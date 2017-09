Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a extradição para o Brasil de Raul Schmidt, ao negar provimento ao recurso apresentado pelo empresário envolvido no caso Lava Jato, revelou hoje a instituição.

A extradição consta da pauta de decisões disponível na página eletrónica do STJ.

Com este acórdão, o STJ valida a anterior decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 07 de dezembro de 2016, que aceitou a extradição do empresário para o Brasil, na condição de este só ser julgado por factos anteriores a 2011.