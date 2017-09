Actualidade

O ministro das Finanças disse hoje que é necessário "aperfeiçoar o sistema de supervisão financeira" e que nas próximas semanas haverá novidades, depois de em março ter anunciado reformas nesta área mas sem desenvolvimentos desde então.

"Continua a ser importante aperfeiçoar o atual sistema de supervisão financeira. Nas próximas semanas voltaremos a esta questão", disse hoje Mário Centeno, na tomada de posse dos novos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal.

Elisa Ferreira e Máximo dos Santos tomaram hoje posse como vice-governadores e Ana Paula Serra e Luís Laginha de Sousa como administradores do banco central, numa cerimónia no salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, em que estiveram presentes o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.