Actualidade

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, garantiu hoje que o Governo está "muitíssimo disponível" para negociar com os sindicatos o descongelamento de carreiras.

"O Governo está obviamente muitíssimo disponível para trabalhar este tema em toda a sua plenitude com os representantes dos trabalhadores porque acreditamos que só num processo negocial muitíssimo sério conseguiremos definir regras que sejam verdadeiramente justas", disse Fátima Fonseca.

A declaração da nova secretária de Estado, que tomou posse a 14 de julho, substituindo Carolina Ferra, foi feita aos jornalistas, sem direito a perguntas, à margem das reuniões com as três estruturas sindicais que decorreram esta tarde no Ministério das Finanças.