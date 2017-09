Actualidade

A nova vice-governadora do Banco de Portugal Elisa Ferreira disse hoje que o banco central continua a ter um papel fundamental na defesa dos interesses nacionais, mesmo no quadro de uma união monetária e bancária comum.

"De facto, e ao contrário de alguns discursos a nosso ver pouco fundamentados, o papel de um Banco Central nacional num país que integra não só uma União Monetária mas também uma União Bancária não se torna nem mais simples nem menos relevante face ao modelo tradicional dos Bancos Centrais puramente nacionais", afirmou hoje Elisa Ferreira, na tomada de posse como vice-governadora, numa cerimónia em Lisboa.

Elisa Ferreira e Máximo dos Santos tomaram hoje posse como vice-governadores e Ana Paula Serra e Luís Laginha de Sousa como administradores do Banco de Portugal, numa cerimónia no salão Nobre do Ministério das Finanças em que estiveram presentes o governador do banco central, Carlos Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.