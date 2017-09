Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas avançou, hoje, em Viana do Castelo que, nos últimos dois anos, foram criados 200 mil postos de trabalho em resultado do investimento das empresas e dos apoios do Portugal 2020 a esses investimentos.

"O melhor sinal de como faz diferença na vida dos portugueses o resultado do investimento das empresas e o resultado dos apoios do Portugal 2020 nesse investimento é que desde que tomou posse este Governo, desde novembro de 2015, já aumentou em mais de 200 mil o número de postos de trabalho em Portugal. Duzentos mil postos de trabalho criados é o melhor sinal do sucesso desta estratégia, desta viragem em direção à economia e ao emprego", afirmou Pedro Marques.

O governante, que discursava na inauguração de uma fábrica da multinacional francesa Eurostyle Systems Portugal na zona empresarial de Lanheses, na capital do Alto Minho, adiantou que "até final de agosto" o Governo atingiu "mais pagamentos às empresas dos apoios do Portugal 2020 do que em todo o ano de 2016".