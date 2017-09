Actualidade

O papa Francisco expressou hoje solidariedade com os que sofrem as consequências do terramoto que abalou o México e do furacão Irma que afeta as Caraíbas, ao terminar a missa na cidade Villavicencio, durante a sua visita à Colômbia.

"Neste momento quero expressar a minha solidariedade espiritual aos que sofrem as consequências do terramoto que abalou o México na noite passada, provocando tantos mortos e estragos materiais. A minha oração pelos que perderam a vida e as suas famílias", disse o papa.

Acrescentou que segue "muito de perto o que está a acontecer com o furacão Irma, que está a golpear a zona das Caraíbas, deixando atrás tantas vítimas e enormes danos, causando milhares de desalojados".