Actualidade

O Sporting-FC Porto, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje agendado para o dia 01 de outubro, um domingo, enquanto o FC Porto-Benfica, da 13.ª ronda, será a 01 de dezembro, uma sexta-feira.

De acordo com o comunicado da Liga de Clubes, que avançou com as alterações e os horários dos jogos da sexta à 14.ª jornadas, o duelo entre 'leões' e 'dragões', que será o primeiro clássico da temporada, terá inicio às 18:00, no Estádio José Alvalade.

Dois meses depois, novo jogo 'grande', com o FC Porto a receber o Benfica, às 20:30, numa sexta-feira.