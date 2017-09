Actualidade

O Banco do Brasil fez um reposicionamento estratégico da sua atividade no mercado português, que implica o encerramento dos serviços de retalho e a transferência dos clientes para o Banco CTT, confirmou hoje a instituição financeira brasileira.

"O Banco do Brasil informa que reformula sua estratégia de atuação internacional reforçando as atividades de comércio exterior. Com isso, o foco do Banco do Brasil AG em Portugal passa a ser o relacionamento com as empresas brasileiras que têm negócios no mercado internacional, bem como as empresas portuguesas que têm relações comerciais no Brasil, de forma integrada às atividades do mercado de atacado no Brasil", lê-se nas respostas enviadas por escrito à Lusa pela administração da sucursal em Portugal do Banco do Brasil.

"Em função deste reposicionamento estratégico, as atividades bancárias relacionadas com o mercado de retalho (varejo) do banco serão encerradas na sucursal em Portugal", indicou.