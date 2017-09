México/Sismo

Pelo menos 50 pessoas morreram por efeitos do terramoto registado na noite passada no México, com uma magnitude de 8,2 na escala de Richter, informaram hoje as autoridades locais.

Segundo os últimos dados divulgados pelos governadores do sul do país, o movimento telúrico deixou pelo menos 35 mortos no estado de Oaxaca, doses mortes em Chiapas e três em Tabasco, indicou a agência Efe.

O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, indicou que poderão ter morrido no seu estado "entre 35 e 45" pessoas e Juchitán é o município mais afetado.