Venezuela

Caracas solicitou a Moscovo uma reestruturação da atual dívida venezuelana, por alegados problemas para cumprir com as obrigações relacionadas com a dívida que a Venezuela mantém com a Rússia.

O pedido de reestruturação, segundo o diário venezuelano El Universal, foi confirmado hoje pelo ministro de Finanças da Rússia, Anton Siluánov, durante uma conferência de imprensa em Moscovo.

"Os colegas da Venezuela solicitaram a restruturação. Estamos a trabalhar nesse assunto, tanto no quadro do Clube de Paris, como através de contatos bilaterais. Tenho a certeza de que chegaremos a uma decisão satisfatória para ambas as partes, com a Venezuela", disse.