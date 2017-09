Autárquicas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje concordar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de Portugal "intensificar o ritmo de crescimento" da economia, o qual "não é suficiente".

"Hoje é tempo de dizer que o nível de crescimento que temos não é suficiente para vencer as responsabilidades que se foram acumulando ao longo dos anos e o investimento que é preciso fazer para futuro", afirmou o líder do PSD, durante um jantar autárquico do partido em Évora.

Passos Coelho admitiu que, "inegavelmente, o crescimento da economia tem sido positivo", mas, alertou, que "quem ouça os responsáveis do Governo e dos partidos que o apoiam fica com a ideia de que tudo está a correr da melhor maneira".